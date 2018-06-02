Блюзмен Эдди Клируотер скончался в США

Альбом под названием Rock' N 'Roll City в 2003 году попал в число номинантов престижной премии Grammy в номинации на лучший блюзовый альбом.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В США скончался известный музыкант – популярный блюзмен Эдди Клируотер. Ему было 83 года, пишет «Российская газета».



Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Музыкант скончался 1 июня в штате Иллинойс.



Настоящее имя блюзмена – Эдвард Харрингтон, он прославился благодаря игре на гитаре. Свою музыкальную карьеру музыкант начал в Бирмингеме, а в середине прошлого века переехал в Чикаго.



Альбом под названием Rock' N 'Roll City в 2003 году попал в число номинантов престижной премии Grammy в номинации «Лучший традиционный блюзовый альбом».

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