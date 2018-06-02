Безработные челнинцы получат средства на открытие собственного дела

Рекомендуем
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 19 бизнес-планов, представленных безработными жителями Набережных Челнов, получат финансовую поддержку из бюджета республики, пишут «Челнинские известия».
Заседание экспертного совета состоялось в городском Центре занятости. Были рассмотрены 24 проекта, в числе которых организация детских праздников, кузовной ремонт и покраска автомобилей, косметические услуги, разработка сайтов и другие.
Авторам одобренных проектов будет выделено 117 тыс. 600 рублей из бюджета РТ.
Следующая новость
Лауреаты получили путевку на Всероссийский фестиваль «В центре событий» во всероссийском детском центре «Океан», статуэтку, а также дипломы.
Местные жители вытащили его из-под завала еще до приезда спасателей, однако помочь ему уже было невозможно.
Двоих пострадавших пожарные передали медикам.
«Алексеевские перезвоны» в этом году посвящены столетию памяти семьи Романовых.
Президент ФХР уверен, что в России у молодых игроков достаточно возможностей проявить себя.
Президент Федерации хоккея России вспомнил свое выступление за сборную вместе с наставником «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.
Легендарный вратарь ЦСКА и сборной СССР отметил, что своей игрой в этом сезоне Гарипов обратил на себя внимание тренеров сборной России.
Владислав Третьяк заявил, что сильные иностранные клубы и игроки никак не помешают лиге.
Президент ФХР считает, что в Татарстане есть проблема с качеством тренерских кадров.
По словам Третьяка, российская команда показала на первенстве планеты красивый и привлекательный хоккей.
Президент ФХР подчеркнул, что казанцы в этом сезоне напомнили ему сборную Германии образца Олимпиады-2018.
ПАО «КАМАЗ» обращался в исполком по поводу создания рабочей группы, которой предстоит рассмотреть вопросы транспортировки работников на заводы.
02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»