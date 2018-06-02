Строительство ВСМ Москва – Казань начнется в 2018 году

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Первый участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань начнут строить во Владимирской области в 2018 году. Об этом заявила губернатор области Светлана Орлова в ходе пленарного совещания Владимирского экономического форума, сообщает ТАСС.
«Рассчитываем, что наши высокотехнологичные предприятия станут участниками масштабного проекта ВСМ Москва — Казань», — сказала Орлова.
Строительство позволит стать области ближе для туристов и инвесторов, отметила губернатор. Кроме того, будет модернизирован Владимирский железнодорожный вокзал.
Протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 770 км. Поезда будут двигаться по магистрали со скоростью до 400 км/ч: таким образом, время в пути от Казани до Москвы составит 3,5 часа.
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