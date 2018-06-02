В Татарстане в Куюках копавшего яму мужчину насмерть завалило землей

Местные жители вытащили его из-под завала еще до приезда спасателей, однако помочь ему уже было невозможно.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Пестречинском районе мужчину насмерть завалило землей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня около девяти утра на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в деревне Куюки мужчину насмерть засыпало землей.

На место выехали спасатели зонально-поискового отряда №2, на месте выяснилось, что 30-летний мужчина возле частного дома №10 по улице Лесной копал яму под канализацию, в какой-то момент его засыпало землей.

Местные жители вытащили его из-под завала еще до приезда спасателей, однако помочь ему уже было невозможно. Мужчина скончался. Подъехавшие на место медики констатировали его смерть.