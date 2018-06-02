Глава Пентагона: США стремятся работать с Россией и Китаем

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). США стремится не к конкуренции с Россией и Китаем, а к совместной работе и преодолению противоречий. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает РИА Новости.
У России больше общего с США и странами Запада, нежели с Китаем, считает Мэттис, в то время как Китаю ближе тихоокеанские нации, Индия и США. Таким образом, у России и Китая «природное несовпадение интересов», отметил американский министр обороны.
По его мнению, Москва и Пекин могут сотрудничать исключительно в случаях, «когда они хотят противостоять международному суду или поиграть мускулами на публику в различных обстоятельствах».
В противостоянии миру нет необходимости, заключил Мэттис. Необходимо преодолевать противоречия для «формирования продуктивных взаимоотношений».
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