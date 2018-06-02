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В Татарстане в Куюках копавшего яму мужчину насмерть завалило землей

Татар-информ

2 июня 2018, 11:15

Происшествия

В Казани два человека пострадали на пожаре в пятиэтажке

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Двоих пострадавших пожарные передали медикам.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Казани два человека пострадали на пожаре в пятиэтажке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 10.10.

На место выехали пожарные отдельного поста на «Тасме», ПСЧ № 3, ПСЧ № 4. Как выяснилось, горела квартира на пятом этаже «хрущевки» № 111 по Восстания.

Площадь пожара составила порядка пяти квадратных метров.

Из квартиры пожарные вынесли двоих пострадавших, которых передали медикам. Подробности случившегося выясняются.

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