Двоих пострадавших пожарные передали медикам.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Казани два человека пострадали на пожаре в пятиэтажке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 10.10.

На место выехали пожарные отдельного поста на «Тасме», ПСЧ № 3, ПСЧ № 4. Как выяснилось, горела квартира на пятом этаже «хрущевки» № 111 по Восстания.

Площадь пожара составила порядка пяти квадратных метров.

Из квартиры пожарные вынесли двоих пострадавших, которых передали медикам. Подробности случившегося выясняются.