В Лаишевском районе стартовали соревнования по кайтбордингу «Татарская волна-2018»

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Фото: пресс-служба Лаишевского района
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 1 июня, в День защиты детей, в селе Атабаево Лаишевского района РТ состоялось открытие второго этапа Кубка России по кайтбордингу «Татарская волна-2018», сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
Президент Федерации парусного спорта, виндсерфинга и кайтбординга Татарстана Руслан Абдулнасыров поприветствовал участников соревнований и пожелал честной борьбы и позитивных эмоций.
Главный судья состязаний Алексей Ражев рассказал, что при температуре воздуха ниже +6 градусов соревнования не проводятся. Однако спортсмены, прибывшие в Лаишевский район из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Марий-Эл, решили не терять день из-за непогоды. Несколько спортсменов вышли на воду при ледяном ветре.
Соревнования завершатся 3 июня.
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