Росстат назвал самую низкооплачиваемую работу в России

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Работающие на производстве одежды получают наиболее низкую заработную плату в России. Об этом заявили в Федеральной службе государственной статистики РФ, сообщает RT.
Такой вывод был сделан на основании данных за март текущего года. Средняя зарплата сотрудников, задействованных на производстве одежды, — 18 тыс. 679 рублей, что на 4 процента ниже, чем в прошлом году.
Низкая заработная плата также у тех, кто работает на производстве кожи и изделий из нее, — 21 тыс. 566 рублей. Сотрудники, задействованные на производстве мебели, в среднем получают 21 тыс. 935 рублей.
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