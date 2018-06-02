Большая детская редакция Татарстана стала лучшей в России

Фото: mon.tatarstan.ru
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 31 мая в Москве наградили победителей проекта «Медиашкола РДШ». В номинации «Социальные сети» победу одержали школьники из Большой детской редакции РТ, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.
Лауреаты получили путевку на Всероссийский фестиваль «В центре событий» во всероссийском детском центре «Океан», статуэтку, а также дипломы первой степени.
Челнинские школьники из гимназии 29 признаны лучшими в категории «Школьное ТВ». Ребятам вручили сертификат третьей степени.
Более 10 тысяч начинающих журналистов со всей России в течение всего учебного года принимали участие в творческих состязаниях «Медиашколы российского движения школьников» в номинациях «Печатные СМИ», «Школьное ТВ», «Социальные сети», «Фотографы», «Телерадиоведущий» и других.
В награждении приняли участие медийные лица, руководители, кураторы проекта.
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