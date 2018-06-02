Большая детская редакция Татарстана стала лучшей в России

Лауреаты получили путевку на Всероссийский фестиваль «В центре событий» во всероссийском детском центре «Океан», статуэтку, а также дипломы.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 31 мая в Москве наградили победителей проекта «Медиашкола РДШ». В номинации «Социальные сети» победу одержали школьники из Большой детской редакции РТ, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.



Лауреаты получили путевку на Всероссийский фестиваль «В центре событий» во всероссийском детском центре «Океан», статуэтку, а также дипломы первой степени.



Челнинские школьники из гимназии 29 признаны лучшими в категории «Школьное ТВ». Ребятам вручили сертификат третьей степени.



Более 10 тысяч начинающих журналистов со всей России в течение всего учебного года принимали участие в творческих состязаниях «Медиашколы российского движения школьников» в номинациях «Печатные СМИ», «Школьное ТВ», «Социальные сети», «Фотографы», «Телерадиоведущий» и других.



В награждении приняли участие медийные лица, руководители, кураторы проекта.