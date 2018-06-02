Право пообедать с Уорреном Баффетом продали за 3,3 млн долларов

Рекомендуем
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). На благотворительном аукционе в США за 3,3 млн долларов продали право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Победитель торгов пожелал остаться инкогнито.
Средства, собранные на аукционе, будут направлены в фонд Glide Foundation, поддерживающий бездомных города Сан-Франциско.
Следующая новость
Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.
В Набережночелнинской школе-интернат «Омет» № 86 обучаются и проходят реабилитацию 80 детей с последствиями церебрального паралича.
В Татарстане был дан старт мероприятиям, посвященным 30-летию со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.
В казанском парке «Черное озеро» поселились австралийские лебеди Одиллия и Зигфрид.
Несколько спортсменов вышли на воду при ледяном ветре.
В парке сфотографировать и покормить черных пернатых, названных именами героев балета «Лебединое озеро».
Лауреаты получили путевку на Всероссийский фестиваль «В центре событий» во всероссийском детском центре «Океан», статуэтку, а также дипломы.
Местные жители вытащили его из-под завала еще до приезда спасателей, однако помочь ему уже было невозможно.
Двоих пострадавших пожарные передали медикам.
«Алексеевские перезвоны» в этом году посвящены столетию памяти семьи Романовых.
02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»