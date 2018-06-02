Право пообедать с Уорреном Баффетом продали за 3,3 млн долларов

Победитель торгов пожелал остаться инкогнито.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). На благотворительном аукционе в США за 3,3 млн долларов продали право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Победитель торгов пожелал остаться инкогнито.

Средства, собранные на аукционе, будут направлены в фонд Glide Foundation, поддерживающий бездомных города Сан-Франциско.