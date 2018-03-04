Энрике Иглесиас считает себя наполовину русским

Иглесиас заявил, что на 25 процентов он испанец, на 25 процентов — из Майами, и «на 50 процентов я русский", — заявил исполнитель.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 42-летний певец Энрике Иглесиас признался на концерте в Москве, что считает себя наполовину русским, передает RT.

Иглесиас заявил, что на 25 процентов он испанец, на 25 процентов — из Майами, и «на 50 процентов я русский», — заявил исполнитель. Он объяснил это тем, что его жена и мать его детей – Анна Курникова – русская.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас встречаются с 2001 года. В конце прошлого года они стали родителями «королевской двойни». Родители называют своих малышей «лучиками света».



Певец периодически выкладывает милые видеоролики с наследниками. В марте месяце Иглесиас выложил видео, на котором целует свою двухмесячную дочь Люси. «Не могу насладиться моим солнышком», – лаконично подписал видео латиноамериканский исполнитель.