Украинские спецслужбы предупредили журналистов Ганапольского и Киселева

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 47 украинских журналистов вошли в список потенциальных жертв предполагаемого организатора «убийства» журналиста Аркадия Бабченко. В их числе оказались Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и Осман Пашаев, сообщает ТАСС.
О том, что они оказались в списке потенциальных жертв, журналисты рассказали по итогам встречи с генпрокурором Юрием Луценко и украинскими спецслужбами.
«Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывал покушение на Бабченко или „убийство“ Бабченко — это люди, которые, безусловно, будут стараться сделать реванш. Поэтому всем надо быть внимательными», — сказал Ганапольский.
«В списке есть люди, убийство которых спровоцировало бы политическое цунами на Украине», — отметил Луценко. По его словам, он встретился с некоторыми лицами из списка потенциальных жертв, чтобы сообщить им необходимую информацию и предложить защиту.
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