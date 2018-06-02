СМИ узнали о подготовке встречи Путина и Трампа

Dстреча лидеров двух государств будет третьей по счету.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В Белом доме готовят встречу Президента США Дональда Трампа с Президентом России Владимиром Путиным, заявил источник в администрации Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Посол США в РФ Джон Хантсман принимает активное участие в организации встречи, отметил источник. «Организация официальной встречи между Трампом и Путиным — это проект посла Хантсмана, который находится в работе непрерывно на протяжении многих месяцев», — сказал он.

В настоящий момент переговоры находятся на начальной стадии. В случае успеха, встреча лидеров двух государств станет третьей по счету.