Вучич объяснил отказ Сербии признать Крым российским

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Признание Крыма частью России означало бы для Сербии согласие с независимостью Косово. Об этом заявил Президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Monde.
«Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — сказал сербский лидер.
Кроме того, он напомнил, что в 2014 году республика выступила против санкций в отношении России, несмотря на то, что заявляет о своих европейских амбициях. При этом, если бы на тот момент Сербия была частью Евросоюза, то она не смогла бы этого сделать. Вучич выразил надежду на стабилизацию отношений России и ЕС.
По словам Президента Сербии, евроинтеграция страны не помешает хорошим отношениям с Россией.
«С нашей стороны мы хотим укрепить традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, естественно, мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций», — отметил Вучич.
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