В Раде заявили о «позоре» главы МИД Украины из-за дела Бабченко

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Спецоперация по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко, проведенная Службой безопасности Украины, «опозорила» министра иностранных дел страны Павла Климкина. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко, сообщает RT со ссылкой на телеканал NewsOne.
В четверг, 31 мая, Климкин рассказал, что не знал о спецоперации по «убийству» Бабченко. Депутат считает, что это заявление повлияет на имидж страны на международной арене.
«Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше», – отметил Павленко.
Депутат также подчеркнул, что это стало «ударом по стране».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Луценко объяснил дипломатам стран G7 инсценировку убийства Бабченко.
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