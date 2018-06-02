В Горкинско-Ометьевском лесу состоится открытие памп-трека для велолюбителей

Памп-трек — это первый асфальтовый памп-трек в России, расположенный в городском парке, на котором можно кататься абсолютно каждому.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 3 июня в рамках запуска летней программы «Ясно» в Горкинско-Ометьевском лесу официально начнет работу памп-трек для велолюбителей, сообщает Дирекция парков и скверов.

Новый объект будет интересен как любителям, так и профессиональным спортсменам в подготовке к соревнованиям. Памп-трек — это первый асфальтовый памп-трек в России, расположенный в городском парке, на котором можно кататься абсолютно каждому.

Велокомплекс рассчитан на малышей, их родителей, активной молодежи и профессиональных спортсменов. Открытие состоится в 15:00 на сцене у спортивной базы.

Для гостей праздника состоится шоу беговелистов, рыцарский турнир на велосипедах, драг-рейсинг, триал-шоу и розыгрыш призов. Все действо будет проходить под музыку ди-джея.

Для детей будет открыт тату-салон, где малыши смогут нанести временные татуировки. Также всех посетителей парка ждет экспозиция старинных велосипедов.