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Эльза Кузнецова

2 июня 2018, 06:38

Общество

В Горкинско-Ометьевском лесу состоится открытие памп-трека для велолюбителей

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Памп-трек — это первый асфальтовый памп-трек в России, расположенный в городском парке, на котором можно кататься абсолютно каждому.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 3 июня в рамках запуска летней программы «Ясно» в Горкинско-Ометьевском лесу официально начнет работу памп-трек для велолюбителей, сообщает Дирекция парков и скверов.

Новый объект будет интересен как любителям, так и профессиональным спортсменам в подготовке к соревнованиям. Памп-трек — это первый асфальтовый памп-трек в России, расположенный в городском парке, на котором можно кататься абсолютно каждому.

Велокомплекс рассчитан на малышей, их родителей, активной молодежи и профессиональных спортсменов. Открытие состоится в 15:00 на сцене у спортивной базы.

Для гостей праздника состоится шоу беговелистов, рыцарский турнир на велосипедах, драг-рейсинг, триал-шоу и розыгрыш призов. Все действо будет проходить под музыку ди-джея.

Для детей будет открыт тату-салон, где малыши смогут нанести временные татуировки. Также всех посетителей парка ждет экспозиция старинных велосипедов. 

 

 

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