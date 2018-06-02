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Татар-информ

2 июня 2018, 05:33

Экономика и финансыОбщество

Исполком Челнов: Предложение от КАМАЗа вернуть трамвай не поступало


ПАО «КАМАЗ» обращался в исполком по поводу создания рабочей группы, которой предстоит рассмотреть вопросы транспортировки работников на заводы.

(Набережные Челны, 2 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ПАО «КАМАЗ» не обращалось в исполком Набережных Челнов с предложением вернуть ему трамвайное управление, от которого пять лет назад отказалось из-за его убыточности. Об этом сообщил руководитель отдела транспорта и связи Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Руслан Ибрагимов на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», примет ли исполком предложение автогиганта.

Ранее о предложении КАМАЗа исполкому сообщалось в местных СМИ.

Весной прошлого года МУП «Электротранспорт» отменило ночные выезды в промзону, чем вызвало возмущение камазовцев. Конфликт решался путем создания рабочей группы в исполкоме. Ночные перевозки восстановили. Однако возник другой спор — по поводу дополнительных доплат, которые делал КАМАЗ за перевозку своих работников. В итоге оплата осталась, но уменьшилась с 30 млн до 26 млн рублей.

В октябре прошлого года перевозчик вновь заговорил об уменьшении рейсов в промзону из-за их убыточности, что привело к массовым опозданиям рабочих на заводы. Далее произошла корректировка расписания, даже было заявлено, что в сторону камазовских предприятий будут запущены большие автобусы. Но нарекания от работников автогиганта из-за нехватки общественного транспорта в часы пик продолжают звучать.

В итоге из-за затянувшейся непростой ситуации появились слухи о возврате трамвая КАМАЗу.

ПАО «КАМАЗ» действительно направлял в исполком обращение, отметил Руслан Ибрагимов. Однако в нем говорится не о возврате трамвая предприятию, а о создании рабочей группы, которой предстоит рассмотреть вопросы транспортировки работников на заводы.

«Поскольку заявления от КАМАЗа не поступало, то и обсуждать его считаю преждевременным», — заявил Ибрагимов.

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05:33
Исполком Челнов: Предложение от КАМАЗа вернуть трамвай не поступало

ПАО «КАМАЗ» обращался в исполком по поводу создания рабочей группы, которой предстоит рассмотреть вопросы транспортировки работников на заводы.

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