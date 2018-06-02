Работники музея Елабуги представили выставку в Болгарии

(Елабуга, 2 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Российском культурно-информационном центре в Софии (Болгария) состоялось открытие выставки «Колесо дружбы», где были представлены экспонаты из фондов Елабужского государственного музея-заповедника, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и Правительством Республики Болгария.
В экспозиции представлена уникальная коллекция из лучших работ участников международных этно-арт-проектов, которые музей-заповедник собирал с 2006 года.
Выставка «Колесо дружбы» знакомит с 83 произведениями этнической направленности, созданными художниками из 16 стран. Главная идея экспозиции – в рамках одного проекта собрать произведения представителей самых разных народов, проживающих на территории многонациональной России. Первыми экспозицию посетили школьники г. Софии.
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