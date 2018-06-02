В Елабуге по ролям прочли «Вишневый сад» Чехова

В этом году участниками акции «Классики российской провинции» стали более 120 человек.

(Елабуга, 2 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге прошла акция чтения вслух произведений классиков. Мероприятие прошло под эгидой Ассоциации малых городов России. Еще пять лет назад литературная акция «Классики российской провинции» объединяла всего 8 малых городов России, а сегодня их уже более 170, сообщает пресс-служба Библиотеки серебряного века.

В библиотеке организовали небольшую книжную выставку, где каждый желающий мог взять понравившееся произведение и выступить у открытого микрофона. Здесь в течение четырех часов в режиме нон-стоп декламировали произведения классиков русской литературы, в том числе и писателей, связанных с Елабугой. Звучали строки из Марины Цветаевой, читали Романовского, Пришвина, Тази Гиззата и произведения местных поэтов. Всего акция объединила более 120 человек.

Также особенностью мероприятия в этом году стало чтение по ролям «Вишневого сада» А.П. Чехова.

К акции «Классики российской провинции» присоединилась и Центральная библиотека Елабуги.

