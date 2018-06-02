Праздник марийской культуры «Семык» отметят в Кукморском районе

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(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 2 июня, в селе Починок-Кучук Кукморского района Татарстана состоится республиканский праздник марийской культуры «Семык».
Праздник знаменует собой наступление лета, открывая летний праздничный календарь. Он отмечается через семь недель от Пасхи.
Масштабное мероприятие по традиции откроет парад делегаций. В этом году в событии примут участие марийские фольклорные и вокальные коллективы из десяти районов Татарстана, а также из Казани, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Куженерского района Марий Эл и Вятскополянского района Кировской области.
Гости фестиваля могут стать участником состязаний, конкурсов, национальных игр и марийских переплясов. Праздник закончится торжественной передачей флага следующему району проживания марийцев в Татарстане.
Семык официально празднуют на территории Татарстана уже почти 30 лет.
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