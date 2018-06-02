Холодная погода не помешала отметить День защиты детей в Елабуге

Мероприятия развернулись на площади Ленина и в Александровском саду,а также в кинотеатре «Иллюзион».

(Елабуга, 2 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Несмотря на холод, в Елабуге не стали отменять мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. Часть из них, например, спортивные состязания, перевели в помещения, а вот традиционные конкурсы все-таки прошли на площади Ленина и в Александровском саду.

В отличие от прежних лет, детей было меньше, но все же многие не побоялись холодов, хотя с утра в городе шел снег.

Например, на площади Ленина дети рисовали на асфальте, играли в подвижные игры и водили хороводы, а в Александровском саду для воспитанников пришкольных лагерей состоялся квест, связанный с морской тематикой. Дети изготавливали пиратские талисманы, стреляли из лука, завязывали морские узлы и выполняли специальные задания.

Кроме того, возле кинотеатра «Иллюзион» прошло «Лето в стиле этно». Сначала дети на улице приняли участие в эстафете, а затем в самом помещении выступили в национальных костюмах и выполнили конкурсные задания.

Праздничные мероприятия, запланированные на завтра, отменили из-за холодов.