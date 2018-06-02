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(Елабуга, 2 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге открылся новый филиал детской поликлиники, который находится в 4-м микрорайоне по адресу Нечаево, 16 а. Это второй офис врача общей практики в микрорайоне, первый недавно закрылся на капитальный ремонт.
Сегодня в 4-м микрорайоне проживает более 2 тыс. детей. Пока идет ремонт в другом филиале, детей будут принимать в новом, а уже к осени в микрорайоне наконец-то будут два офиса, отметил главный врач ЦРБ Шафкат Ахметзянов.
По словам медиков, здесь созданы все условия для приема детей, также филиал адаптирован для людей с огранчиенными возможностями.
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