Филиал открылся 4-м микрорайоне по адресу Нечаево, 16 а.

(Елабуга, 2 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге открылся новый филиал детской поликлиники, который находится в 4-м микрорайоне по адресу Нечаево, 16 а. Это второй офис врача общей практики в микрорайоне, первый недавно закрылся на капитальный ремонт.

Сегодня в 4-м микрорайоне проживает более 2 тыс. детей. Пока идет ремонт в другом филиале, детей будут принимать в новом, а уже к осени в микрорайоне наконец-то будут два офиса, отметил главный врач ЦРБ Шафкат Ахметзянов.

По словам медиков, здесь созданы все условия для приема детей, также филиал адаптирован для людей с огранчиенными возможностями.

