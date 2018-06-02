Алексей Песошин открыл фестиваль колокольного звона

«Алексеевские перезвоны» в этом году посвящены столетию памяти семьи Романовых.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин открыл XVI Всероссийский фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2018». В этом году праздник посвящен столетию памяти царской семьи, расстрелянной в 1918 году большевиками, а также десятилетию освящения храма Воскресения Христова в Алексеевском.

Премьер-министр выступил на главной площади поселка Алексеевское сразу после Божественной литургии.

«Сердечно поздравляю с этим замечательным, подлинно народным праздником, фестивалем колокольного звона. Это — еще одна уникальная площадка межкультурного диалога, способствующая мира между народами и возрождению православных традиций колокольного звона. Фестиваль „Алексеевские перезвоны“ обрел всероссийскую известность, подтверждение тому — участники, прибывшие сюда из разных уголков нашей страны и из-за рубежа. Уверен, что сегодняшний праздник принесет всем хорошее настроение, заряд бодрости и оптимизма», – приветствовал участников фестиваля Алексей Песошин.

После слов главы Правительства Татарстана начался гала-концерт фестиваля. В этом году в Татарстан приехали звонари из разных городов России, Белоруссии, Украины, а также фольклорные и танцевальные коллективы, исполнители духовной музыки и казачьих песен. Большой интерес гостей вызывает ярмарка народных промыслов «Город мастеров» и проект «Казачья слобода» с участием клубов исторической реконструкции.

Фестиваль продлится до 3 июня.

