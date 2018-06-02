РЖД в мае увеличили перевозку пассажиров почти на 4 процента

Перевозка пассажиров с начала года увеличилась на 3 процента.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). В мае Российские железные дороги перевезли 100,59 млн пассажиров. Это на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Пригородные поезда перевезли 92,03 млн пассажиров (рост на 3,4 процента), поезда дальнего следования – 8,56 млн (рост на 7 процентов).

Всего с января по май было отправлено 443,9 млн пассажиров, что на 3,1 процента больше показателя соответствующего периода прошлого года. Из них в дальнем следовании – 38,55 млн пассажиров (рост на 8,5 процента), в пригородном направлении – 405,36 млн (рост на 2,6 процента).