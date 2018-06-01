Третьяк об оттоке игроков в Северную Америку: «Агенты обещают им золотые горы и место в клубе НХЛ»

Президент ФХР уверен, что в России у молодых игроков достаточно возможностей проявить себя.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» заявил, что значительная вина в оттоке молодых хоккеистов за океан лежит на агентах игроков.

По словам Третьяка, в России у молодых игроков достаточно возможностей проявить себя. «Мы создали очень много лиг: Юниорская лига, Молодежная лига, Высшая лига, КХЛ, Студенческая лига. Посмотрите, как много лиг я вам назвал. И все это – возможность проявить себя. Но есть агенты, которые обещают за рубежом золотые горы, что ты будешь играть в НХЛ. Из них не знаю, сколько процентов реально туда попадает. Очень мало. А их туда затаскивают, переучивают в другой хоккей. Как правило, из большинства ничего не получается. Агенты неправильно себя ведут, думая, что там он заиграет. Многие хоккеисты не попадают в молодежную сборную, думая, что они приедут в Канаду и их оттуда возьмут. Но не всегда так бывает. Проблема такая есть. Бывает, родители хотят в Канаду – думают, что ребенок там быстро научится и приедет сюда», – заявил Третьяк.

Интервью вышло на портале sntat.ru 2 июня. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.