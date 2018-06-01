Владислав Третьяк: «Билялетдинов – четкий защитник, надежный солдат»

Президент Федерации хоккея России вспомнил свое выступление за сборную вместе с наставником «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Легендарный вратарь сборной СССР по хоккею, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» подчеркнул, что ему комфортно игралось в сборной вместе с Зинэтулой Билялетдиновым.

Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов в прошедшем сезоне признан лучшим тренером КХЛ. «Меня всегда спрашивают: "С кем тебе больше нравилось играть из защитников – с Фетисовым, Касатоновым, Билялетдиновым?" Мне всегда нравились защитники, которые помогали мне и подчищали мои ошибки. Зинэтула – четкий защитник. Например, Фетисов много играл в атаку, но за ним кто-то должен был подчищать. Или вратарь подчищает, или Макаров подчищает. Фетисов – великий игрок, много забивал, таких мало. Зинэтула Билялетдинов – не Фетисов: он типичный защитник, который четко выполняет свою работу. Это надежный солдат, который стоит рядом со мной и меня подчищает. У нас всегда было налажено взаимодействие. Он молодец, просил: "Владислав, подскажи мне, а то я не вижу сзади". У нас был очень хороший контакт, и мне было очень приятно с ним играть», – заявил Третьяк.

Интервью вышло на портале sntat.ru 2 июня. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.