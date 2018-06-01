Третьяк о невызове Гарипова в сборную: «Нужно было не брать чемпионов ОИ Кошечкина и Шестеркина?»

Легендарный вратарь ЦСКА и сборной СССР отметил, что своей игрой в этом сезоне Гарипов обратил на себя внимание тренеров сборной России.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов отлично провел нынешний сезон, но для приглашения в сборную на чемпионат мира этого недостаточно. Об этом в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

При этом Третьяк подчеркнул, что Гарипов своей игрой за «Ак Барс» в этом сезоне обратил на себя внимание тренеров сборной страны. «Я не обсуждаю решения тренеров по составу, потому что те тренеры, которым доверено везти команду на чемпионат мира и Олимпийские игры, отвечают за состав. Ни один тренер из тех, кто со мной работал на протяжении многих лет, не может сказать о том, чтобы я влезал в формирование состава. Если тренер берет этих игроков, значит, он за состав отвечает. И он четко подбирает игроков под свою команду. А вы хотели, чтобы Кошечкина и Шестеркина, которые олимпийские чемпионы, не взяли в сборную? Почему? Да, вратарь "Ак Барса" очень хорошо сыграл, но это его первый сезон. В прошлом году он не был так хорош, у него были срывы. А этот чемпионат он провел здорово. И уже сейчас тренеры сборной наверняка, я надеюсь, будут просматривать на Евротурах. Поймите, матчи КХЛ и международные игры отличаются друг от друга. Там совершенно другой уровень, поэтому посмотрят, как он будет выглядеть в Евротурах. Если он действительно будет переигрывать других вратарей – добро пожаловать», – заявил легендарный вратарь.

Президент ФХР также добавил, что Гарипов провел хороший сезон. «Он очень хорошо сыграл, для многих это стало неожиданностью. По крайней мере, для меня точно. В этом году он поймал кураж», – отметил Третьяк.

Интервью вышло на портале sntat.ru 2 июня. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.