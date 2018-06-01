Хоккейные клубы из Швеции, Англии и Германии претендуют на попадание в КХЛ

Владислав Третьяк заявил, что сильные иностранные клубы и игроки никак не помешают лиге.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Хоккейные клубы из Швеции, Англии и Германии претендуют на попадание в состав участников Континентальной хоккейной лиги. Об этом в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По его словам, существует интерес ряда иностранных клубов к вступлению в КХЛ. «Я не руковожу лигой, но знаю, что такие перспективы есть – шведы хотели, англичане и немцы хотели. Но на какой стадии [переговоры], мне трудно сказать», – заявил президент ФХР.

Трехкратный олимпийский чемпион также подчеркнул, что наличие сильных клубов и высококлассных иностранных игроков повысит уровень лиги. «Когда КХЛ создавалась, ее задумывали как международную лигу в противовес НХЛ. Здесь открыта дверь для иностранных клубов. Мы не против зарубежных клубов, но нужно, чтобы они были сильные. Я не против иностранных игроков. Ягр, например – понимаете, да? Но когда у нас в "Витязь" приезжали легионеры, которые только дрались, и наши игроки туда боялись ехать, поскольку там занимались мордобоем... Кому это надо? Чему у них можно научиться?» – добавил Третьяк.

Интервью вышло на портале sntat.ru 2 июня. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.