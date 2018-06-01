Владислав Третьяк: «Татарстан здорово развивает хоккей, но не дает игроков в сборную России»

Президент ФХР считает, что в Татарстане есть проблема с качеством тренерских кадров.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Татарстан является одним из передовых регионов в развитии хоккея, однако не дает звездных игроков для сборной России. Об этом заявил президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

Причиной такой ситуации Третьяк назвал нехватку профессиональных тренерских кадров. «Татарстан – один из ведущих регионов в развитии хоккея. 42 катка. Если взять Казань, то на душу населения это, наверное, одно из лучших в мире оснащений материально-технической базы. Это очень здорово. Но, к сожалению, звезд маловато. На протяжении скольких лет стадионы есть, а звезд я не вижу. Кого вы нам дали в сборную? Вы не назовете никого, кто бы из ваших ребят попал в сборную, стал олимпийским чемпионом. Это говорит о том, что не хватает специалистов. Одно дело – построить стадион. И уже другое дело – собрать команду, дать тренеру методику и знания о том, как воспитывать молодого человека. У нас построили стадион, берут тренера с института. А он еще молодой, что-то не умеет или работает так, как учили его. Бывают такие игроки: как меня учил Тарасов, так и я учу других вратарей. А время уже ушло, сегодня делать так, как учил Тарасов, невозможно. Сейчас другая методика, другой стиль игры вратаря в сравнении с теми, по которым играл я. Поэтому мы разработали программу подготовки хоккеистов "Красная машина"», – подчеркнул президент ФХР.

Интервью вышло на портале sntat.ru 2 июня. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.