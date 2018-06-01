Главное

Татар-информ

2 июня 2018, 08:33

Спорт

Владислав Третьяк: «Татарстан здорово развивает хоккей, но не дает игроков в сборную России»

Рекомендуем

Фото: Рамиль Гали


Президент ФХР считает, что в Татарстане есть проблема с качеством тренерских кадров.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Татарстан является одним из передовых регионов в развитии хоккея, однако не дает звездных игроков для сборной России. Об этом заявил президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

Причиной такой ситуации Третьяк назвал нехватку профессиональных тренерских кадров. «Татарстан – один из ведущих регионов в развитии хоккея. 42 катка. Если взять Казань, то на душу населения это, наверное, одно из лучших в мире оснащений материально-технической базы. Это очень здорово. Но, к сожалению, звезд маловато. На протяжении скольких лет стадионы есть, а звезд я не вижу. Кого вы нам дали в сборную? Вы не назовете никого, кто бы из ваших ребят попал в сборную, стал олимпийским чемпионом. Это говорит о том, что не хватает специалистов. Одно дело – построить стадион. И уже другое дело – собрать команду, дать тренеру методику и знания о том, как воспитывать молодого человека. У нас построили стадион, берут тренера с института. А он еще молодой, что-то не умеет или работает так, как учили его. Бывают такие игроки: как меня учил Тарасов, так и я учу других вратарей. А время уже ушло, сегодня делать так, как учил Тарасов, невозможно. Сейчас другая методика, другой стиль игры вратаря в сравнении с теми, по которым играл я. Поэтому мы разработали программу подготовки хоккеистов "Красная машина"», – подчеркнул президент ФХР.

Интервью вышло на портале sntat.ru 2 июня. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

Следующая новость

Владислав Третьяк: «Билялетдинов – четкий защитник, надежный солдат»
Новости дня
09:21
Владислав Третьяк: «Билялетдинов – четкий защитник, надежный солдат»

Президент Федерации хоккея России вспомнил свое выступление за сборную вместе с наставником «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.

09:06
Третьяк о невызове Гарипова в сборную: «Нужно было не брать чемпионов ОИ Кошечкина и Шестеркина?»

Легендарный вратарь ЦСКА и сборной СССР отметил, что своей игрой в этом сезоне Гарипов обратил на себя внимание тренеров сборной России.

08:51
Хоккейные клубы из Швеции, Англии и Германии претендуют на попадание в КХЛ

Владислав Третьяк заявил, что сильные иностранные клубы и игроки никак не помешают лиге.

08:33
Владислав Третьяк: «Татарстан здорово развивает хоккей, но не дает игроков в сборную России»

Президент ФХР считает, что в Татарстане есть проблема с качеством тренерских кадров.

08:14
Президент ФХР рассказал о причинах неудачи сборной России на чемпионате мира в Дании

По словам Третьяка, российская команда показала на первенстве планеты красивый и привлекательный хоккей.

08:08
Третьяк назвал стабильность главным козырем чемпионского «Ак Барса»

Президент ФХР подчеркнул, что казанцы в этом сезоне напомнили ему сборную Германии образца Олимпиады-2018.

07:16
РЖД в мае увеличили перевозку пассажиров почти на 4 процента
06:38
В Горкинско-Ометьевском лесу состоится открытие памп-трека для велолюбителей
05:33
Исполком Челнов: Предложение от КАМАЗа вернуть трамвай не поступало

ПАО «КАМАЗ» обращался в исполком по поводу создания рабочей группы, которой предстоит рассмотреть вопросы транспортировки работников на заводы.

04:35
В Елабуге открылся новый филиал детской поликлиники
03:19
Холодная погода не помешала отметить День защиты детей в Елабуге
02:31
В Елабуге по ролям прочли «Вишневый сад» Чехова
01:20
Работники музея Елабуги представили выставку в Болгарии
00:15
Праздник марийской культуры «Семык» отметят в Кукморском районе
1.06 23:44
В миграционной службе Украины отреагировали на планы Вышинского выйти из гражданства
1.06 23:22
Джоан Роулинг сообщила о намерении написать новую детскую книгу
1.06 23:03
Трамп подтвердил встречу с главой КНДР
1.06 22:37
На время ЧМ-2018 авиабилеты из Казани подорожали в восемь раз
1.06 22:31
В Лениногорском районе РТ отметят мордовский праздник медведя
1.06 22:07
В Казани вручили 250-тысячный сертификат на материнский капитал

Торжественное событие состоялось на сцене театра оперы и балета им. М. Джалиля во время гала-концерта фестиваля «Счастливое детство».

1.06 21:58
Минниханов принял участие в подписании Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ

В Кремле состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина и Наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.

1.06 21:50
Безруков создал рок-группу «Крестный папа» и представил дебютный сингл
1.06 21:35
России не поступали данные от США о сбитом в Афганистане летчике
1.06 21:20
Visa заявила о проблемах с трансакциями по картам в Европе
1.06 21:04
Луценко объяснил дипломатам стран G7 инсценировку убийства Бабченко
События

02 июняВладислав Третьяк: «У меня хорошие отношения с Татарстаном, потому что здесь хоккей. А хоккей – это моя любовь»

02 июняНезнакомая Беларусь: замки, стрит-арт и промышленный туризм

02 июняУ вас появился «особенный» ребенок: что делать?

02 июняОльга Тимуца о синдроме Ретта: Для родителей порой это шок длиной в десятилетия

01 июня«Чернобыльский идиот»: выживет ли князь Мышкин и почему Настасья Филипповна голая и немая

01 июня«Глупо скрывать пару счетов, когда их несколько в банке. Я же не дурак!»: в Челнах лишили полномочий двух депутатов

01 июняБлизкие о погибшей при урагане в Муслюмово матери двоих детей: «Редко встречаются люди с таким большим сердцем»