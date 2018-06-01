Президент ФХР рассказал о причинах неудачи сборной России на чемпионате мира в Дании

По словам Третьяка, российская команда показала на первенстве планеты красивый и привлекательный хоккей.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» назвал причины неудачного выступления сборной России на чемпионате мира в Дании.

Россияне в четвертьфинале проиграли сборной Канады (4:5 ОТ) и закончили свое выступление на турнире. «Мы везли туда более молодую команду – 11 человек у нас участвовали на чемпионате мира впервые. И если у шведов, американцев, канадцев, которые против нас играли, команды состоят полностью из игроков НХЛ, вы понимаете, какой там уровень. У нас было шесть человек из НХЛ, три из фарм-клубов. Это молодые ребята. Я зашел в раздевалку, смотрю на них – это же внуки мои: худенькие, маленькие, но с характером», – подчеркнул Президент ФХР.

Кроме того, не в оптимальной форме на чемпионате мира играли лидеры сборной России Кирилл Капризов и Никита Гусев. «Капризов болел – он даже многие матчи против "Ак Барса" не играл, потому что серьезно болел. Потом у нас заболел Гусев, который приехал туда [в сборную], его там восстанавливали. А на последние игры ему просто сил не хватило. А это два ведущих игрока первого звена. Что такое первое звено? Оно должно выигрывать микроматч. 1:0, 2:0 – этого достаточно. Так всегда было в советское время: первое звено одну-две шайбы пропускает, второе играет вничью, третье не должно ни забивать, ни пропускать. Как итог – победа. На чемпионате мира наше первое звено играло хорошо, но эти болезни молодых хоккеистов стали причиной их сбоев. А так – на перспективу у нас хорошая команда, боевая. Тренерский состав у нас тоже сплоченный. Конечно, мы хотели и могли выиграть, но нет такого чувства, что мы безнадежно проиграли. Да, не попали в четвертьфинал, не вышли в медальный плей-офф. Но у меня нет такого огорчения, как иногда бывает», – добавил Третьяк.

Интервью вышло на портале sntat.ru 2 июня. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.



