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Владислав Третьяк: «Билялетдинов – четкий защитник, надежный солдат»

Татар-информ

2 июня 2018, 08:08

Спорт

Третьяк назвал стабильность главным козырем чемпионского «Ак Барса»

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Фото: Рамиль Гали


Президент ФХР подчеркнул, что казанцы в этом сезоне напомнили ему сборную Германии образца Олимпиады-2018.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал стабильность главным козырем казанского «Ак Барса» в этом сезоне. Об этом он заявил в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

В сезоне 2017/2018 «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина и стал первым в истории трехкратным обладателем главного трофея российского хоккея. «Казань в этом году выступала очень стабильно: у них нет больших звезд, но есть стабильная команда, которая на протяжении всего сезона играла без срывов. Знаете, бывают же взлеты, падения. Это говорит о том, что в команде очень сильный тренерский состав. Зинэтула Билялетдинов, я считаю, один из лучших тренеров в нашей стране, его признали лучшим наставником сезона в КХЛ. Он создал команду, которая четко выполняет его указания. "Ак Барс" не забивает много, но пропускает еще меньше. В плей-офф очень сильно сыграл вратарь. "Ак Барс" был командой: управляемой, дисциплинированной, в которой каждый игрок четко знает свою задачу на площадке», – отметил Третьяк.

 

Также президент ФХР добавил, что казанская команда напомнила ему сборную Германии образца Олимпиады-2018: немцы обыграли в плей-офф сборные Швеции и Канады, пробились в финал, где в овертайме уступили российской команде. «Там (в сборной Германии – прим. Т-и) тоже звезд особо не было, но они обыграли и канадцев, и шведов, и мы их одолели еле-еле. Все это благодаря предсезонной подготовке, потому что игроки были отлично готовы физически. Это было видно: даже если ЦСКА где-то уставал, то "Ак Барс" работал как часы. Я смотрел игры профессиональным взглядом и не видел, чтобы игроки уставали. Четко выполняли установку и выигрывали, поэтому Казань можно только поздравить», – подчеркнул трехкратный олимпийский чемпион.

Интервью вышло на портале sntat.ru 2 июня. Видеоверсию можно посмотреть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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