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Татар-информ

1 июня 2018, 23:44

Политика

В миграционной службе Украины отреагировали на планы Вышинского выйти из гражданства

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Адвокат планировал подать в администрацию Президента Украины ходатайство о выходе Вышинского из украинского гражданства до 4 июня.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет выйти из украинского гражданства до окончания судебного процесса против него, заявили в Государственной миграционной службе Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на УНН.

В статье 18 закона о гражданстве Украины отмечается, что выход из гражданства страны не разрешается, если ходатайствующему об этом лицу сообщено о подозрении в совершении преступления или в отношении которого в стране есть обвинительный приговор суда, который вступил в силу и должен быть исполнен, объяснили в ведомстве.

Ранее адвокат сообщил, что планирует подать в администрацию Президента Украины ходатайство о выходе Вышинского из украинского гражданства до 4 июня.

В российском МИД ответили на просьбу Вышинского о защите, с которой он обратился к Президенту России Владимиру Путину.

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