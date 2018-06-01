Джоан Роулинг сообщила о намерении написать новую детскую книгу

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Автор самого продаваемого в мире романа «Гарри Поттера» Джоан Роулинг рассказала, что напишет еще одну детскую книгу, пишет «Газета.Ру».
По словам британки, идею этого произведения она вынашивала на протяжении восьми лет. Сейчас Роулинг приступает к написанию сценария для фильма «Фантастические твари и где они обитают 3».
Писательница также сообщила, что завершила работу над четвертой новеллой про частного детектива Корморана Страйка «Смертельный белый».
Джоан Роулинг прославилась как создательница романов о юном волшебнике Гарри Поттере из «Хогвартса». Первая книга вышла в 1997-м, фантастическая сага состоит из семи частей.
В прошлом году Джоан Роулинг попросила прощения у поклонников за смерть персонажа из «Гарри Поттера».
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