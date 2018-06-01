Трамп подтвердил встречу с главой КНДР

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре, сообщает «Интерфакс».
Об этом Трамп сообщил по итогам встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем в Вашингтоне.
Дипломат передал главе Белого дома письмо от северокорейского лидера, в котором тот высказал заинтересованность в саммите.
Американский лидер выразил уверенность в желании Пхеньяна провести денуклеаризацию Корейского полуострова. «Они (КНДР — прим. Т-и) хотят развиваться как страна, и это произойдет, я не сомневаюсь», — заявил Трамп.
По его словам, в случае нормализации отношений с КНДР большую часть затрат на модернизацию этой страны возьмут на себя Южная Корея, Япония, Китай.
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