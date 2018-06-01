На время ЧМ-2018 авиабилеты из Казани подорожали в восемь раз

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Самые дорогие билеты вылетов из Казани на время чемпионата мира по футболу продаются в Москву на 21, 28 и 25 июня. 21 июня билет обойдется в восемь раз дороже, чем в обычный день (17 тыс. рублей вместо 2 тыс. рублей). Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.
Первые две строчки рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Казань занимают маршруты из Москвы и из Ростова-на-Дону 23 и 18 июня.
23 июня авиабилеты из Москвы подорожают на 640 процентов, то есть в семь раз – с 1890 рублей до 13 тыс. 986 рублей. А 18 июня за билет придется отдать в шесть раз больше, чем в обычные дни (14 тыс. рублей против 2 тыс. рублей). На третьем месте вновь вылеты из Москвы. 19 июня билет обойдется дороже в шесть раз — 11 тыс. 496 рублей вместо 1 тыс. 890 рублей.
Всего в Казани проведут шесть матчей: 16, 20, 24, 27, 30 июня и 6 июля. При анализе рассматривались цены на перелеты в одну сторону в период с 10 июня по 20 июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что на время чемпионата 57 гостиниц Татарстана завысили цены на номера.
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