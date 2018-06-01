В Казани вручили 250-тысячный сертификат на материнский капитал

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Казани был вручен 250-тысячный сертификат на материнский капитал. Обладателями юбилейного сертификата стала семья Александра и Лилии Ахметшиных, которые пришли на торжество с двумя сыновьями – трехлетним Матвеем и полугодовалым Владиславом.
Торжественное событие состоялось на сцене театра оперы и балета им. М. Джалиля во время гала-концерта фестиваля «Счастливое детство», посвященного Дню защиты детей. Участниками фестиваля выступили два творческих коллектива под управлением Светланы Ишкузиной – образцовый хореографический ансамбль «Счастливое детство» и молодежный ансамбль народного танца «Кристалл».
Для вручения сертификата на сцену поднялись заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и заместитель Председателя Госсовета Татарстана, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Ларионова.
«Традиционно 1 июня в этом зале уже много лет находятся дети, которые замечательно выступают на любой сцене: будь то клуб, улица, площадь, зарубежная сцена или театр. Мы наслаждаемся их искусством. Я вас поздравляю с тем, что в нашей стране, в нашей республике дети могут себе позволить развиваться по своим талантам и способностям. Пусть они будут счастливы, тогда и мы будем их счастливыми поклонниками», – приветствовала юных артистов и их родителей Татьяна Ларионова.
Лейла Фазлеева пригласила на сцену маму двоих детей, Лилию Ахметшину. Счастливая мама с детьми поднялась на сцену, зал аплодировал, а из-за кулис вынесли многочисленные подарки. От обилия внимания трехлетний Матвей растерялся, а полугодовалый малыш стал громко плакать, поэтому семью на сцене долго не держали, а проводили, помогая нести цветы и игрушки. После торжественной части концерт продолжился татарскими и русскими народными танцами, а также современными хореографическими номерами.
«Сначала мы думали о расширении жилплощади. Но потом призадумались – образование сегодня такое дорогое. Так что пока решаем, как именно распорядиться материнским капиталом», – поделилась с корреспондентом «Татар-информ» Лилия Ахметшина.
В Отделении ПФР по РТ отмечают, что по статистике на сегодняшний день наиболее популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий – более 90 процентов татарстанских семей. Государственные сертификаты на материнский капитал будут выдаваться детям, рожденным до 31 декабря 2021 года, при этом распоряжение его средствами временем не ограничено.
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Торжественное событие состоялось на сцене театра оперы и балета им. М. Джалиля во время гала-концерта фестиваля «Счастливое детство».
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