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Татар-информ

1 июня 2018, 21:35

Политика

России не поступали данные от США о сбитом в Афганистане летчике

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Если о личности сбитого летчика поступят дополнительные данные, Россия готова обратиться к американским коллегам за помощью, отметил Кирилин.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Россия не получала от США никаких данных о сбитом в 1987 году в Афганистане советском военном летчике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя российской части российско-американской комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным генерал-майора запаса Александра Кирилина.

Ранее в СМИ сообщалось, что о найденном советском летчике, который был сбит в Афганистане в 1987 году, сообщили России представители США в рамках работы комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным.

«Никакой информации мы от американских коллег не получали», — заявил Кирилин. Если о личности сбитого летчика поступят дополнительные данные, Россия готова обратиться к американским коллегам с просьбой помочь в решении этого вопроса, добавил он.

Ранее руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил, что советский военный летчик, который был сбит в Афганистане и считался без вести пропавшим, жив и находится в этой стране, передает агентство.

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