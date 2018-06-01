России не поступали данные от США о сбитом в Афганистане летчике

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Россия не получала от США никаких данных о сбитом в 1987 году в Афганистане советском военном летчике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя российской части российско-американской комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным генерал-майора запаса Александра Кирилина.
Ранее в СМИ сообщалось, что о найденном советском летчике, который был сбит в Афганистане в 1987 году, сообщили России представители США в рамках работы комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным.
«Никакой информации мы от американских коллег не получали», — заявил Кирилин. Если о личности сбитого летчика поступят дополнительные данные, Россия готова обратиться к американским коллегам с просьбой помочь в решении этого вопроса, добавил он.
Ранее руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил, что советский военный летчик, который был сбит в Афганистане и считался без вести пропавшим, жив и находится в этой стране, передает агентство.
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