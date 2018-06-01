Visa заявила о проблемах с трансакциями по картам в Европе

Компания Visa пытается решить проблему, которая была вызвана предположительно сбоем в системе.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня во второй половине дня владельцы банковских карт Visa в Европе и Великобритании столкнулись с проблемами при расчетах с помощью карт. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания Visa заявила, что пытается решить проблему, которая была вызвана предположительно сбоем в системе.

«Мы расследуем причину и работаем над проблемой так быстро, как возможно, чтобы разрешить ситуацию», — говорится в сообщении компании в Twitter.