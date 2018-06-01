Лукашенко указал на условие закрытия границы с Россией

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие закрытия границы с Россией на встрече с пограничниками и их семьями, передает БЕЛТА.
Белорусский лидер заявил, что российская сторона сама не понимает, чего хочет добиться на границе двух стран. «Пусть определяются. Определятся – нам не проблема ответить», – подчеркнул он, добавив, что в случае введения РФ контроля на границе аналогичные меры примет и РБ.
Лукашенко при этом констатировал, что границы являются пережитком прошлого и приносят мало пользы для общения между людьми, особенно между россиянами и белорусами.
Кроме того, Президент Беларуси пообещал, что вопрос пограничного режима будет обсуждаться в ходе назначенного на июнь Высшего госсовета Союзного государства.
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