Лукашенко указал на условие закрытия границы с Россией

Белорусский лидер предложил России определиться, какой пропускной режим на границе ее больше устраивает.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие закрытия границы с Россией на встрече с пограничниками и их семьями, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер заявил, что российская сторона сама не понимает, чего хочет добиться на границе двух стран. «Пусть определяются. Определятся – нам не проблема ответить», – подчеркнул он, добавив, что в случае введения РФ контроля на границе аналогичные меры примет и РБ.

Лукашенко при этом констатировал, что границы являются пережитком прошлого и приносят мало пользы для общения между людьми, особенно между россиянами и белорусами.

Кроме того, Президент Беларуси пообещал, что вопрос пограничного режима будет обсуждаться в ходе назначенного на июнь Высшего госсовета Союзного государства.