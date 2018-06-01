На Волге стартовало детско-юношеское первенство Федерации парусного спорта РТ

Даже плохая погода не смогла помешать началу состязаний.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня днем в Казанском яхт-клубе на акватории Волги состоялось торжественное открытие межрегиональных детско-юношеских соревнований по парусному спорту – первенства Федерации парусного спорта Татарстана-2018. Состязания собрали юных спортсменов из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Елабуги и Сызрани в возрасте от 8 до 17 лет.

Погода немного подпортила детский праздник яхтсменов. В самый разгар церемонии открытия с небес посыпался снег, и это в первый день лета. Из-за непогоды даже пришлось урезать программу первого дня регаты – состоялась всего одна гонка. Но все это не смогло сорвать начало первенства.

Председатель правления Федерации парусного спорта РТ Вадим Трофимов подчеркнул, что соревнования приурочены ко Всемирному дню защиты детей, и пожелал молодым яхтсменам попутного ветра и хороших стартов.

Заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Лиана Саетова обратила внимание собравшихся на то, что занятия парусным спортом укрепляют и здоровье, и дух.

Заместитель генерального директора технополиса «Химград» Светлана Белякова отметила, что парусный спорт отвлекает молодых людей от разного рода гаджетов и пыльного города, воспитывая при этом мужество. «Окунитесь в водную стихию и подружитесь с ней», – пожелала она.

Под стать празднику была и концертная программа. Девичий танцевальный коллектив «Диамант» исполнил на бетонке матросский танец, причем исполнительницы надели в том числе и тельняшки. Впрочем, настоящие речники в полной форме тоже приняли участие в открытии молодежной регаты.

Главный судья соревнований Борис Зайцев еще раз поздравил юных яхтсменов с открытием сезона и рассказал, кто будет обслуживать гонки на Волге, пояснив, что из-за непогоды сегодня будет проведена только одна гонка.

Умилили публику три юных саксофониста: Алим Сабирзянов, Карим Гарипов и Мурат Абузяров. Самому младшему из них всего 8 лет, но мастерски исполнил бессмертную песню The Beatles Yesterday. Наконец, взлетевшие в небо из рук участников белые и голубые воздушные шарики ознаменовали старт регаты.

Соревнования продлятся до 3 июня. Участвуют в гонках по Волге следующие классы яхт: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Луч-мини», «Луч-радиал», «Луч», «420», «Зум 8», «Лазер-радиал» и «Лазер».