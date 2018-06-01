Пока что ведется разработка документации, переговоры с властями Румынии уже начаты.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах возвести мост через Дунай. Он сделал это на церемонии открытия мостового перехода на автодороге Одесса – Рени, передает агентство УНН.

Украинский лидер заметил, что на Дунае есть несколько мест, где можно было бы построить мост.

Пока что начинается разработка необходимой документации. Кроме того, ведется согласование строительства с властями Румынии, пояснил Порошенко.