Рекомендуем
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах возвести мост через Дунай. Он сделал это на церемонии открытия мостового перехода на автодороге Одесса – Рени, передает агентство УНН.
Украинский лидер заметил, что на Дунае есть несколько мест, где можно было бы построить мост.
Пока что начинается разработка необходимой документации. Кроме того, ведется согласование строительства с властями Румынии, пояснил Порошенко.
Вперше пройшовся новозбудованим мостом на дорозі «Одеса-Рені». Відкриття цього мостового переходу - надзвичайно важлива подія у розбудові дороги «Одеса-Рені» та у дорожньому будівництві. України загалом.— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 июня 2018 г.
Кожен може побачити, як кардинально змінюється дорожня мережа України. pic.twitter.com/SAftkZY0FA
Следующая новость
Даже плохая погода не смогла помешать началу состязаний.
РКБ и Департамент продовольствия и социального питания Казани подарили детям различные подарки.
Для ребят были организованы концерт и конкурсы.
20 и 24 июня, 6 июля метрополитен и общественный транспорт в районе стадиона будет работать до двух часов ночи.
Режиссер из Казани Руслан Низамиев стал победителем всероссийского детского конкурса.
Пользователи приложения смогут напрямую общаться со специалистами Фонда социального страхования и узнавать, когда поступит средство реабилитации.
Семьи с особенными детьми могут получить кресла-коляски и подгузники после подачи заявления в Фонд социального страхования.
01 июня«Глупо скрывать пару счетов, когда их несколько в банке. Я же не дурак!»: в Челнах лишили полномочий двух депутатов
01 июняБлизкие о погибшей при урагане в Муслюмово матери двоих детей: «Редко встречаются люди с таким большим сердцем»