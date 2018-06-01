Государственный симфонический оркестр Татарстана поздравил маленьких пациентов РКБ

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Участники струнного квартета Государственного симфонического оркестра РТ поздравили пациентов отделения детской травматологии и ортопедии Республиканской клинической больницы.
По словам врачей, такие дни являются важными событиями для больницы, потому что сотрудники клиники совместно с творческими коллективами могут подарить детям праздник.
Для детей больницы были организованы танцы, игры и шоу мыльных пузырей. Детей поздравили и аниматоры в костюмах героев комиксов. В конце праздника коллективы РКБ и Департамента продовольствия и социального питания Казани вручили ребятам подарки.
Даже плохая погода не смогла помешать началу состязаний.
РКБ и Департамент продовольствия и социального питания Казани подарили детям различные подарки.
Для ребят были организованы концерт и конкурсы.
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