Государственный симфонический оркестр Татарстана поздравил маленьких пациентов РКБ

РКБ и Департамент продовольствия и социального питания Казани подарили детям различные подарки.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Участники струнного квартета Государственного симфонического оркестра РТ поздравили пациентов отделения детской травматологии и ортопедии Республиканской клинической больницы.

По словам врачей, такие дни являются важными событиями для больницы, потому что сотрудники клиники совместно с творческими коллективами могут подарить детям праздник.

Для детей больницы были организованы танцы, игры и шоу мыльных пузырей. Детей поздравили и аниматоры в костюмах героев комиксов. В конце праздника коллективы РКБ и Департамента продовольствия и социального питания Казани вручили ребятам подарки.