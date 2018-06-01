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Завод имени Горького построит для ФСБ девять «Океанов»

Татар-информ

1 июня 2018, 19:42

Экономика и финансыОбщество

Глава ФАС назвал крайнюю меру сдерживания цен на топливо

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Основным средством решения проблемы Артемьев счел насыщение топливного рынка.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Крайней мерой для сдерживания роста цен на топливо является ограничение экспорта нефтепродуктов из России. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передает РИА Новости.

В качестве же основной меры глава ФАС предложил «залить» рынок бензином и дизельным топливом, чтобы избежать дефицита на рынке. Для этого, по его мнению, следует увеличить производство нефтепродуктов и не выводить нефтеперерабатывающие заводы на ремонт.

Кроме того, компании могут добровольно ограничить экспорт нефтепродуктов, добавил Артемьев, напомнив о социальной ответственности бизнеса.

При этом вопрос начала интервенций нефтепродуктов сейчас не рассматривается, так как их объем должен бы был быть очень большим, уточнил чиновник. 

Ранее стало известно, что Правительство перенесло снижение топливных акцизов с 1 июля на 1 июня.

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