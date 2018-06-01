Марат Бариев избран главой контрольно-ревизионной комиссии ОКР

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент Олимпийского совета Татарстана, депутат Государственной Думы ФС РФ Марат Бариев избран главой контрольно-ревизионной комиссии Олимпийского комитета России. Комиссия была сформирована по итогам выборов на олимпийском собрании, состоявшемся в Москве, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
Секретарем же контрольно-ревизионной комиссии ОКР избрали президента Всероссийского объединения представителей спортивных школ Александра Паршикова.
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