Врачи и политики Татарстана поздравили пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Рекомендуем
Фото: Марат Хафизов
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Врачи и политики Татарстана поздравили пациентов Детской республиканской клинической больницы с Днем защиты детей.
«Я с огромным удовольствием хочу всех поздравить с Днем защиты детей. Вы такие маленькие и замечательные. Я надеюсь, что ваши добрые улыбки и хорошее настроение позволят погоде наконец-то стать доброй. С праздником вас, дорогие!» – поприветствовала ребят заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
«Вы – самая лучшая детская больница! Берегите свое здоровье! У нас даже на стендах это написано, но еще раз скажу: потребности ребенка превыше всего. Давайте будем беречь и хранить наше здоровье, и тогда мы будем всегда счастливы», – добавил депутат Казанской городской Думы, главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.
Медики и политики республики организовали для малышей концерт, эстафеты и конкурсы. Пели и танцевали на мероприятии победители фестиваля «Созвездие – Йолдызлык». Для родителей и медиков сотрудники больницы подготовили фотовыставку «Жизнь продолжается».
После концерта гости больницы подарили детям подарки.
«Дети – наше будущее. Мы, взрослые, ради вас живем, ради вас самосовершенствуемся. С праздником, дорогие», – подытожил главврач ДРКБ.
Следующая новость
Даже плохая погода не смогла помешать началу состязаний.
РКБ и Департамент продовольствия и социального питания Казани подарили детям различные подарки.
Для ребят были организованы концерт и конкурсы.
20 и 24 июня, 6 июля метрополитен и общественный транспорт в районе стадиона будет работать до двух часов ночи.
Режиссер из Казани Руслан Низамиев стал победителем всероссийского детского конкурса.
Пользователи приложения смогут напрямую общаться со специалистами Фонда социального страхования и узнавать, когда поступит средство реабилитации.
Семьи с особенными детьми могут получить кресла-коляски и подгузники после подачи заявления в Фонд социального страхования.
01 июня«Глупо скрывать пару счетов, когда их несколько в банке. Я же не дурак!»: в Челнах лишили полномочий двух депутатов
01 июняБлизкие о погибшей при урагане в Муслюмово матери двоих детей: «Редко встречаются люди с таким большим сердцем»