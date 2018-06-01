Врачи и политики Татарстана поздравили пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Для ребят были организованы концерт и конкурсы.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Врачи и политики Татарстана поздравили пациентов Детской республиканской клинической больницы с Днем защиты детей.

«Я с огромным удовольствием хочу всех поздравить с Днем защиты детей. Вы такие маленькие и замечательные. Я надеюсь, что ваши добрые улыбки и хорошее настроение позволят погоде наконец-то стать доброй. С праздником вас, дорогие!» – поприветствовала ребят заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Вы – самая лучшая детская больница! Берегите свое здоровье! У нас даже на стендах это написано, но еще раз скажу: потребности ребенка превыше всего. Давайте будем беречь и хранить наше здоровье, и тогда мы будем всегда счастливы», – добавил депутат Казанской городской Думы, главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Медики и политики республики организовали для малышей концерт, эстафеты и конкурсы. Пели и танцевали на мероприятии победители фестиваля «Созвездие – Йолдызлык». Для родителей и медиков сотрудники больницы подготовили фотовыставку «Жизнь продолжается».

После концерта гости больницы подарили детям подарки.

«Дети – наше будущее. Мы, взрослые, ради вас живем, ради вас самосовершенствуемся. С праздником, дорогие», – подытожил главврач ДРКБ.