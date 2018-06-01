ВЭБ решил сократить до половины штата

Всего из госкорпорации планируется уволить около 900 сотрудников.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). После прихода во Внешэкономбанк бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова госкорпорация приняла решение уменьшить штат примерно наполовину, уволив около 900 человек. Таким образом новое руководство рассчитывает сократить издержки, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два близких к ВЭБу источника.

Общая численность работников должна быть уменьшена до 1 тыс. человек, сокращения будут постепенными и коснутся сотрудников всех уровней. Кроме того, предполагается почти полностью отказаться парка служебных автомобилей.

Планы по оптимизации, по словам одного из собеседников издания, были разработаны при прежнем председателе банка Сергее Горькове. Однако тогда планировалось сократить примерно 350 человек. С приходом Шувалова число сотрудников, которые должны быть уволены, было решено увеличить.

Сокращения пройдут в центральном аппарате, но со временем затронут и дочек ВЭБа. Правда, касающиеся их конкретные планы будут разработаны позднее.