На Украине введут экзамен на знание языка для желающих стать гражданами

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Желающим получить гражданство Украины теперь придется сдавать экзамен на знание украинского языка. Соответствующий указ подписал Президент страны Петр Порошенко.
Правительству поручено за два месяца подготовить и утвердить государственную программу по укоренению статуса украинского языка, рассчитанную на десять лет.
В том числе предполагается улучшить качество преподавания украинского в учебных заведениях и разработать дистанционные и онлайн-курсы по его изучению. Введение сертификационного экзамена для желающих стать гражданами Украины также является одной из мер программы.
Пока что желающий получить украинское гражданство иностранец обязан предоставить справку от учебного заведения, подтверждающую знание государственного языка.
Ранее Порошенко подписал указ о проведении десятилетия украинского языка. Программа рассчитана на 2018 – 2018 годы, отмечает телеканал «112 Украина».
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