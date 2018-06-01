Лукашенко определил основную угрозу миру

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Президент Беларуси Александр Лукашенко увидел основную угрозу миру в столкновениях интересов крупных держав. Он заявил об этом на встрече с пограничниками и их семьями, передает БЕЛТА.
В качества примера белорусский лидер привел ухудшение отношений между Китаем и Соединенными Штатами, которое он счел наиболее опасным. Также Лукашенко упомянул конфликты между Россией и США и Западом в целом, Индией и Китаем, Китаем и Вьетнамом.
Открытым проявлением подобных столкновений Президент Беларуси назвал конфликты в Донбассе и в Сирии. «Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие», – предположил он.
Не забыл Лукашенко и об ухудшении отношений между Европейским Союзом и США из-за введения последними торговых барьеров.
В связи с этим политик призвал малые и средние государства не следовать слепо политике великих держав, а «проводить жесткую политику и вместе выступать за свои интересы».
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