Елена Степаненко обнародовала правду о своем похудении на 46 кг

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Юморист Евгений Петросян выложил видеоролик своей жены и по совместительству коллеги Елены Степаненко о сенсационном похудении почти на 50 кг.
В ролике Степаненко обращается к «милым дамам» и дает советы о стройной фигуре. Ведущая также предостерегла всех жаждущих похудеть легким способом не верить мошенникам, которые распространяют в Сети разного рода информацию о чудодейственных таблетках.
Секрет диеты женщины очень прост: надо меньше есть. Размер ее порции уменьшается в ладошке, а кушать необходимо не менее шести раз в день и обязательно пить два литра воды в день.
Ранее Степаненко рассказала, как борется с чувством голода. Если хочется кушать, то, по совету ведущей, нужно сначала выпить воды и уточнить у организма, действительно ли он хочет кушать или все-таки пить. Если чувство голода не унимается, то только тогда стоит трапезничать.
Также, по мнению Елены, похудеть ей помогло хорошее настроение. «Еще хорошее настроение. Любить друг друга и желать всем счастливого вечера, дня и утра», – подытожила Елена Степаненко.
Поклонники пришли в восторг от советов женщины. Свои пожелания они написала в аккаунте Петросяна: «Какая замечательная, умная, обаятельная женщина, Ваша супруга! Обожаю Вас обоих! Будьте здоровы и счастливы», «Такая красивая!!! Просто озорная девчонка!», «Молодец, Леночка! Ты – суперженщина! А твой муж – супермужчина! Вы идеальная семья на радость всем нам! Живите долго и счастливо и радуйте со сцены всех нас, преданных вам зрителей!» – написали поклонницы.
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