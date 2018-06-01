Продукция Таткнигоиздата вызвала интерес у посетителей книжного фестиваля в Москве

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Генеральный директор Таткнигоиздата Ильдар Сагдатшин рассказал, что продукция Татарского книжного издательства пользуется спросом у московских читателей на книжном фестивале «Красная площадь-2018». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Среди татарстанских изданий, представленных на фестивале, есть книги на любой вкус. На стенде присутствует историческая и научно-популярная литература, книги классиков татарской литературы, работы об известных деятелях Татарстана, словари и альбомы, детские книги.
Основной поток книголюбов ожидается в выходные дни.
Вице-премьер – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин посетил стенд Татарского книжного издательства. Ильдар Сагдатшин поблагодарил его за поддержку, рассказал об изданиях и познакомил с новинками.
По словам Сагдатшина, все больший интерес у книгочеев вызывает сайт «Центр татарской литературы». Портал, совместивший интернет-магазин и бесплатную онлайн-библиотеку, доступен и российским, и зарубежным читателям.
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